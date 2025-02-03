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عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية: شعبنا لن يقبل وطن بديل
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:30
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قال متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل مخططات إسرائيل الرامية إلى تهجيره أو إيجاد وطن بديل له.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن أبو ردينة الذي أدان ما أسماه "قيام سلطات الاحتلال بتوسيع حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي".
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وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها.
وقال إن "هذه السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 29 فلسطينياً، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف المواطنين، وتدمير هائل للبنية التحتية".
وطالب بـ "تدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع".
وقال أبو ردينة إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديد شعبنا لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع هنا أو في المنطقة، سواء كان ذلك اليوم أو غداً". (الاناضول)
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