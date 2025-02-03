إيلون ماسك يُعلن عن إغلاق "وكالة المساعدات الأميركية"

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كشف إيلون ماسك عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الإدارة الحالية لتقليص الإنفاق الحكومي.وقد تم إبلاغ موظفي "USAID" بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق مقر الوكالة في واشنطن.كما أُزيلت الشعارات والصور من مكاتب الوكالة، وتم تعطيل موقعها الإلكترونيّ. (سكاي نيوز)