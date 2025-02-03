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عربي-دولي

بعد أزمة الرسوم الجمركية.. أول مكالمة بين ترامب وترودو

Lebanon 24
03-02-2025 | 11:31
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه تواصل مع الوزير الأول الكندي جاستن ترودو، في أول محادثة بينهما بعد بدء تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشل" التي يملكها، إنه سيتحدث مع ترودو مرة أخرى اليوم في الساعة الثالثة مساء.
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وكان الرئيس الأميركي أعلن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض السبت. (الحرة)
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