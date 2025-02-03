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عربي-دولي

ترامب: المحادثات مستمرّة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
03-02-2025 | 17:48
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أشار الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا للوصول إلى المواد الأرضية النادرة لديها كشرط لاستمرار الدعم الأميركي لحربها ضد روسيا.
واشتكى من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين.
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وأضاف: "نتطلّع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من خلال العناصر الأرضية النادرة عندهم وأشياء أخرى".

وأكد أنه "تلقّى كلمة من الحكومة الأوكرانية بأنهم مستعدون لإبرام صفقة لإعطاء الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى العناصر الحيوية للاقتصاد الحديث، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة".

وأوضح ترامب: "أريد أن أحصل على تأمين العناصر الأرضية النادرة. نحن نقدم مئات المليارات من الدولارات. لديهم عناصر أرضية نادرة كبيرة. وأريد تأمين حصولنا على العناصر الأرضية النادرة، وهم على استعداد للقيام بذلك".

وقال أن "المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفاً: "حقّقنا تقدّماً كبيراً في قضية روسيا وأوكرانيا. سنرى ما يحدث. سنوقف تلك الحرب السخيفة".
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