بيدرسون يرحّب بتصريحات القيادة السورية بشأن أسس بناء الدولة

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قال بيان للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إنه "كان في في سوريا خلال الأسابيع الماضية حيث التقى بالسلطات المؤقتة، ومجموعة من السوريين، وتابع عن كثب كافة التطورات على الأرض".وقد التقى بيدرسون بمجموعة متنوعة من الممثلين والمجموعات والأفراد السوريين من جميع أنحاء البلاد، والذين شاركوا في مجموعة كاملة من الأنشطة السياسية والمجتمعية والدينية والتنظيمية. وهو يعرب عن امتنانه لجميع السوريين الذين تمكن من مقابلتهم لمشاركتهم وجهات نظرهم في هذا الوقت الحرج".وأضاف البيان: "تأثّر المبعوث الخاص بشدة بالقناعة المشتركة بين جميع السوريين الذين التقى بهم بأن نجاح الانتقال السياسي في سوريا أمر ضروري، ولا يمكن أن يفشل. إن حجر الزاوية في هذا، كما سمع باستمرار من جميع السوريين الذين التقى بهم، هو الحاجة إلى حماية جميع السوريين بشكل حقيقي، وإشراك جميع السوريين بشكل كامل في تشكيل المستقبل".