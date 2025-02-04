إنتاج الهيروين وإمدادات غذائية لمقاتلين سوريين... الكشف عن قائمة إنفاقات الـ USAID!

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نشر البيت الأبيض قائمة صادمة تكشف عن "أغرب وأكثر بنود الإنفاق إثارة للدهشة" التي قامت بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).وأظهرت الوثائق أن الوكالة لم تقدم حسابات واضحة للمواطنين الأميركيين لعقود، بينما كانت توجه مليارات الدولارات نحو مشاريع وُصفت بأنها "غير منطقية ومشبوهة" دون أي رقابة حقيقية.ومن بين هذه الإنفاقات المثيرة للجدل، تم ضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات إرهابية، بالإضافة إلى تمويل إمدادات غذائية لمقاتلين سوريين مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذه المساعدات.ولم تتوقف القائمة عند هذا الحد، بل أشارت التقارير إلى أن مئات الملايين من الدولارات تم ضخها في مشاريع ري في أفغانستان، والتي تحولت في النهاية إلى دعم غير مباشر لزراعة الخشخاش وإنتاج الهيروين، مما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية.ويخطط الرئيس الأميركي لدمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بوزارة الخارجية وتقليص عدد الموظفين فيها، وفق ما ذكرت قناة "سي بي إس".وكان ترامب قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مشاريع لا تخدم المصالح الأميركية كما أنها تدار من قبل مجموعة من "المجانين المتطرفين".كما وصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأميركي إيلون ماسك، "USAID" بأنها منظمة إجرامية وقد "حان وقت موتها".