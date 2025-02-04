19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنتاج الهيروين وإمدادات غذائية لمقاتلين سوريين... الكشف عن قائمة إنفاقات الـ USAID!
Lebanon 24
04-02-2025
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر البيت الأبيض قائمة صادمة تكشف عن "أغرب وأكثر بنود الإنفاق إثارة للدهشة" التي قامت بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وأظهرت الوثائق أن الوكالة لم تقدم حسابات واضحة للمواطنين الأميركيين لعقود، بينما كانت توجه مليارات الدولارات نحو مشاريع وُصفت بأنها "غير منطقية ومشبوهة" دون أي رقابة حقيقية.
Advertisement
ومن بين هذه الإنفاقات المثيرة للجدل، تم ضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات إرهابية، بالإضافة إلى تمويل إمدادات غذائية لمقاتلين سوريين مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذه المساعدات.
ولم تتوقف القائمة عند هذا الحد، بل أشارت التقارير إلى أن مئات الملايين من الدولارات تم ضخها في مشاريع ري في أفغانستان، والتي تحولت في النهاية إلى دعم غير مباشر لزراعة الخشخاش وإنتاج الهيروين، مما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية.
ويخطط الرئيس الأميركي لدمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بوزارة الخارجية وتقليص عدد الموظفين فيها، وفق ما ذكرت قناة "سي بي إس".
وكان ترامب قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مشاريع لا تخدم المصالح الأميركية كما أنها تدار من قبل مجموعة من "المجانين المتطرفين".
كما وصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأميركي إيلون ماسك، "USAID" بأنها منظمة إجرامية وقد "حان وقت موتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
08:52 | 2025-02-03
03/02/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
09:15 | 2025-02-03
03/02/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
13:33 | 2025-02-03
03/02/2025 01:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
12:51 | 2025-02-03
03/02/2025 12:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
06:35 | 2025-02-03
03/02/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:32 | 2025-02-04
"أونروا": الوضع المالي سيئ للغاية ومن المتوقع أن يتدهور
05:30 | 2025-02-04
"Newsweek" تكشف: حان الوقت لتدمير برنامج الأسلحة النووية الإيراني!
05:24 | 2025-02-04
"لا تقل لي اسكتي"... مشادة كلاميّة حادة بين نائب ووزير إسرائيليّ شاهدوا ما حصل
05:15 | 2025-02-04
المفوضية الأوروبية: جاهزون للتفاوض مع واشنطن لحل الخلافات
05:09 | 2025-02-04
فضيحة تهزّ فرنسا.. طبيب اعتدى جنسيّاً على 299 طفلا بينهم بنات شقيقه!
05:01 | 2025-02-04
طهران تنفي: لم يتم تبادل أي رسائل مع دمشق
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
04/02/2025 12:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
04/02/2025 12:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
04/02/2025 12:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24