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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه عشية تنصيب دونالد ترامب، يعكس الأولوية العالية لهذه الصفقة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي الجديد. ولكن في إسرائيل، تسبب الاتفاق في جدال ساخن، حيث أبدى الساسة من أقصى اليمين ترددهم في قبول هذا الاحتمال. ووصفت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك، التي دعت إلى احتلال طويل الأمد لغزة، صفقة التبادل بأنها "مكافأة للإرهاب". وورد أن معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعاقت الموافقة النهائية على الاتفاق، في حين استقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب ما أسماه "صفقة استسلام". وفي اجتماع في اللحظة الأخيرة مع سموتريتش مؤخرًا، أكد نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تضمن استمرار دعم ترامب، مؤكدًا أنه من المحظور تمامًا الإضرار بعلاقتنا مع الرئيس الأميركي".وبحسب الموقع، "يبدو أن موقف نتنياهو يتوافق بشكل متزايد مع موقف الجيش الإسرائيلي، حيث يعترف بأن استمرار إراقة الدماء في غزة لا يعزز الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي، وخاصة في ضوء العدد المتزايد من القتلى الإسرائيليين. والسؤال المركزي هنا هو ما إذا كان نتنياهو سوف يعطي الأولوية في نهاية المطاف لمصالح الأمن القومي لبلاده أم أنه سوف يستسلم لتهديدات بن غفير وسموتريتش وستروك، الذين يمارسون نفوذاً كبيراً داخل الحركة الصهيونية الدينية. ومن المرجح أن يأمل نتنياهو في تثبيت استقرار ائتلافه من خلال هيكلة الصفقة على مراحل، وهذا يسمح لإسرائيل بالحفاظ على السيطرة على المناطق الاستراتيجية، مثل ممرات فيلادلفيا ونتساريم، لفترة من الزمن مع الاحتفاظ بالقدرة على شن العمليات العسكرية. وسوف يتم تأجيل قضية حكم غزة، أو "اليوم التالي" للحرب، إلى مرحلة لاحقة، ولكن الساسة اليمينيين المتطرفين ما زالوا غير مقتنعين".وبحسب الموقع، "سوف تكشف الأيام المقبلة ما إذا كان اليمين المتطرف في إسرائيل سيرى رهانه على ترامب يؤتي ثماره أم أن عودته إلى البيت الأبيض ستمثل بداية نهاية حلمه بالقضاء على القضية الفلسطينية وضم الضفة الغربية، جوهرة التاج في مشروعه الاستعماري الاستيطاني.وتبرع أنصار هذا التكتل الأميركي الأثرياء بملايين الدولارات لحملة إعادة انتخاب ترامب، على أمل أن يدعم الضم. ومع ذلك، فإن اختيار ترامب لصقور إسرائيل لإدارته لا يمنعه من تغيير مساره وسط ديناميكيات إقليمية متغيرة. نتنياهو، الذي صمد في وجه التحديات السياسية المحلية المتكررة ومحاولات إدارة جو بايدن لتقويض حكمه، أصبح أقوى مما كان عليه قبل عام. لكنه يواجه الآن أعظم تحدٍ له حتى الآن. فهل يتماشى مع أولويات ترامب الدولية أم يستسلم لمطالب اليمين المتطرف؟"وتابع الموقع، "بعد انتخاب ترامب، حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان من أن ائتلاف نتنياهو لن يكون قادرًا على التوفيق بين سياساته وسياسات إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن نتنياهو قد "ينقلب على ائتلافه" إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للاحتفاظ بالسلطة. واستند هذا التحليل إلى الأولوية الحزبية الأميركية لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهي الخطوة التي تتوقف على إقامة دولة فلسطينية كما هو موضح في مبادرة السلام العربية لعام 2002. وإذا تم اتباع هذا المسار، فسوف يعني ذلك نهاية ائتلاف نتنياهو الحاكم وتحطيم طموحات اليمين المتطرف. لقد أعلن سموتريتش بالفعل أن عام 2025 هو عام فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية - أي الضم الفعلي. ومع ذلك، يمكن إحباط مثل هذه الطموحات إذا سادت جهود التطبيع واحتل تشكيل دولة فلسطينية الأولوية على الأجندة الإقليمية. لقد أعلن سموتريتش بالفعل أن عام 2025 هو عام فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، أي الضم الفعلي. ومع ذلك، يمكن إحباط مثل هذه الطموحات إذا سادت جهود التطبيع واحتل تشكيل دولة فلسطينية الأولوية على الأجندة الإقليمية".وأضاف الموقع، "على الرغم من اعتماد اليمين الإسرائيلي على ترامب، فإن أولوياته الحالية تختلف عن تلك التي هيمنت على ولايته السابقة. فقد تراجع بشكل كبير الدور الاستراتيجي لإسرائيل ونفوذها، الذي كان مستغلا بشكل كبير في اتفاقيات إبراهيم و"صفقة القرن". كما تراجع مفهوم تشكيل تحالف عسكري إقليمي إسرائيلي عربي، يتمحور حول إسرائيل ضد إيران. وهذا النفوذ المتضائل، إلى جانب الأزمات الداخلية التي تعيشها إسرائيل، يمنح ترامب، الذي انتقد سياسات نتنياهو في السابق، حافزاً ضئيلاً لبناء أجندته على أولويات إسرائيل".وبحسب الموقع، "في الوقت عينه، تركز أولويات المنطقة العربية، وخاصة دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، بشكل متزايد على مصالحها الاستراتيجية الخاصة في السعي إلى إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وتحقيقا لهذه الغاية، تستفيد هذه الدول من أدوارها في التجارة العالمية، واحتياطياتها من النفط والغاز، وجهودها الرامية إلى تأمين الاستقرار في الدول الإقليمية. ويُنظَر إلى سياسات إسرائيل باعتبارها تهديدا شاملا للأمن القومي العربي، ولا يستطيع أي رئيس أميركي أن يتجاهل هذه الديناميكيات. وعلى الصعيد المحلي، بينما يكافح نتنياهو لإنقاذ حياته المهنية، تواجه الأحزاب الصهيونية الدينية أيضا انقسامات. ومن بين علامات ذلك معارضة عضو حزب القوة اليهودية ألموغ كوهين لموقف حزبه بشأن ميزانية الدولة، إلى جانب السخط المتزايد داخل حزب الصهيونية الدينية تجاه قيادة سموتريتش".وتابع الموقع، "ويدرك نتنياهو أن ائتلاف هذه الأحزاب مع الفصائل الحريدية المتشددة أصبح غير مستقر على نحو متزايد. فقد دعا اثنان من أعضاء حزب شاس مؤخرًا إلى إجراء تحقيق رسمي في إخفاقات 7 تشرين الأول 2023، وهو ما يشكل أسوأ مخاوف نتنياهو. وعلى الرغم من التراجع عن هذه الدعوات لاحقًا وسط ضغوط الحزب، فإن الحادث يعكس شكوكًا أوسع نطاقًا حول جدوى الائتلاف. وقد تكون النقطة الأساسية للتوافق بين نتنياهو وترامب هي موقفهما المشترك بشأن إيران. ولكن على عكس طموحات نتنياهو في شن حرب إقليمية مباشرة ضد إيران، فقد تفضل الإدارة الأميركية الجديدة بدلاً من ذلك التوصل إلى اتفاق نووي جديد، ويبدو أن إيران مستعدة لمتابعته. باختصار، قد تؤدي أولويات ترامب إلى نهاية حكم نتنياهو. وقد يجد الزعيم الإسرائيلي نفسه غير قادر على الحفاظ على ائتلافه الحاكم في ضوء التطورات الداخلية والخارجية، مما قد يدفعه نحو انتخابات مبكرة".وبحسب الموقع، "يبدو أن مستوى القلق بين أقصى اليمين الإسرائيلي بشأن ولاية ترامب الجديدة يفوق التفاؤل الذي ساد في السابق. وفي حين لا يستطيع الفلسطينيون والعرب الاعتماد على تغير ترامب، فإنه مع ذلك مجبر على تكييف سياساته مع الديناميكيات المتطورة في المنطقة والعالم. وقد يكون العامل الحاسم بالنسبة لترامب هو إنشاء موقف إقليمي موحد مدعوم دوليا بشأن إنشاء دولة فلسطينية. وفي حين أن هذا من غير المرجح أن يدفع الولايات المتحدة إلى الدفع نحو إنشاء دولة فلسطينية، فإنه قد يجبرها على منع ضم إسرائيل للضفة الغربية ووقف الإبادة الجماعية في غزة بشكل دائم. ومع ذلك، وبصرف النظر عن خيبة الأمل المحتملة لليمين الإسرائيلي تجاه ترامب، فإن واشنطن ستظل، في جوهرها، الداعم الأساسي والأكثر ثباتا للعدوان الإسرائيلي".