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أول لقاء بين الشرع وأردوغان في أنقرة (صور)

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:41
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التقى رئيس الإدارة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبي محمد الجولاني"، الثلاثاء بالرئيس التركي رجب طيب أردغان في أنقرة.

وهذه أول مرة يلتقي فيها الرئيس التركي والشرع منذ تولي الأخير السلطة في سوريا.
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ودار الاجتماع بين أردوغان والشرع بشكل مغلق داخل المجمع الرئاسي بأنقرة، بينما التقت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري الانتقال.
 
وتأتي الزيارة في ظروف استثنائية تعيشها سوريا، كما يصل الشرع إلى العاصمة التركية حاملا معه قضايا أساسية، بالإضافة إلى "اتفاقية دفاعية" متوقعة، وفق ما نقلته رويترز.

ويرتقب أن تجري مناقشة القضية المتعلقة بوضع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال وشرق سوريا، فضلا عن إبرام اتفاق يقضي بـ"إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري الجديد". (الحرة) 
 
In this photo released by the Turkish Presidency, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, shakes hands with Syria's…
 
Syria's newly appointed president for a transitional phase Ahmed al-Sharaa visits Ankara
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