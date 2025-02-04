أول لقاء بين الشرع وأردوغان في أنقرة (صور)

التقى رئيس الإدارة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبي محمد الجولاني"، الثلاثاء بالرئيس التركي رجب طيب أردغان في أنقرة.



وهذه أول مرة يلتقي فيها الرئيس التركي والشرع منذ تولي الأخير السلطة في سوريا.

Advertisement

ودار الاجتماع بين أردوغان والشرع بشكل مغلق داخل المجمع الرئاسي بأنقرة، بينما التقت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري الانتقال.

وتأتي الزيارة في ظروف استثنائية تعيشها سوريا، كما يصل الشرع إلى العاصمة التركية حاملا معه قضايا أساسية، بالإضافة إلى "اتفاقية دفاعية" متوقعة، وفق ما نقلته رويترز.



ويرتقب أن تجري مناقشة القضية المتعلقة بوضع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال وشرق سوريا، فضلا عن إبرام اتفاق يقضي بـ"إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري الجديد". (الحرة)