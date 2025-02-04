Advertisement

عربي-دولي

نجل ترامب في ورطة.. فما القصة؟

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1315726-638742888403006801.jpg
Doc-P-1315726-638742888403006801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي، انتقادات بسبب نشر فيديو مؤخرا يظهره وهو يصطاد الطيور في منطقة بحيرة فينيتيان بشمال إيطاليا، وقد ارتدى زيا عسكريا مموها، وإلى جانبه عدد من الأوز والبط والسمان النافق.
Advertisement

واتهم نشطاء البيئة ترامب الابن بقتل طيور برية نادرة بصورة غير قانونية، بما في ذلك البط الأحمر - البرتقالي، الذي نادرا ما يتم العثور عليه في أوروبا، خلال عملية الصيد التي جرت نهاية العام الماضي.

ودعا النشطاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى محاسبة الابن، رغم نفوذ والده القوي، فيما قالت المعارضة اليسارية إنها ستتقدم بشكاوى ضد نجل الرئيس الأميركي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:39 | 2025-02-04
17:17 | 2025-02-04
16:52 | 2025-02-04
16:47 | 2025-02-04
16:46 | 2025-02-04
16:19 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24