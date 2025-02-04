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الأونروا: الوضع بمخيم جنين كارثي وجميع سكانه نزحوا

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:42
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، إن الوضع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية "يسير نحو اتجاه كارثي وجميع سكانه غادروه بحلول هذا الصباح".

جاء ذلك في تصريحات لمديرة التواصل والاعلام في الأونروا، جولييت توما، خلال المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
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وفي المؤتمر الصحفي، قالت توما: "الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي".

وأفادت بأنه وفقا لتقارير الأونروا فإن "جميع سكان المخيم غادروه بحلول هذا الصباح".

وأشارت إلى أن "خدمات الوكالة انقطعت داخل المخيم لعدة أشهر متتالية، ثم توقفت تماما في أوائل كانون الأول" الماضي.

وأوضحت أن "سلسلة التفجيرات في المخيم من قبل القوات الإسرائيلية، الأحد الماضي، أدت إلى تدمير أو تضرر 100 منزل بشدة". (الاناضول)
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