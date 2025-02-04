قررت أميركا وبدعم من بريطانيا، عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022، بحسب ما أفاد البروفيسور الألماني برنارد وولف.



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وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".



وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022. وقال وولف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأميركا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها. (سبوتنيك)