حماس تردّ على تصريحات التهجير: لن نسمح بتمرير مخطّطات ترامب

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رفضت حركة حماس، الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة، معتبرة إياها عنصرية و بمثابة وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان: "نرفض بشدّة هذه التصريحات التي تعتبر عنصرية، وتعدّ محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة".