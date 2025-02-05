ما الذي يمنع اوكرانيا من مقايضة ترامب بالمعادن؟ تقرير يكشف التفاصيل

يبدو أن أوكرانيا على استعداد لقبول مقترح الرئيس دونالد ترامب تزويدها بمزيد من الأسلحة مقابل الوصول إلى الموارد المعدنية في البلاد، لكن وضع الخطة موضع التنفيذ قد لا يكون بهذه السهولة.



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نتيجة لهذا، فإن الوصول إليها سوف يعتمد، جزئياً أقلها، على المعركة من أجل استعادة الاراضي في الشرق الأوكراني، حيث تتقدم القوات الروسية حاليا ببطء ولكن بثبات.



أكبر الحقول على خط المواجهة

لاسيما أن أكبر حقل يحوي تلك المعادن، التي أصبحت ضرورية في بعض الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الدفاع والطاقة المتجددة، يقع في منطقة تمتد على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، وفقا للخرائط التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأوكرانية، وهي الجهة التنظيمية الحكومية للموارد المعدنية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".



كما تمتلك أوكرانيا أيضا رواسب كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الليثيوم المستخدم في البطاريات، والكوبالت فضلا عن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة السبائك المستخدمة في الطائرات والسفن البحرية. فالعديد من المعادن ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة تقع في مناطق تحت الاحتلال الروسي أو مهددة بتقدم موسكو.نتيجة لهذا، فإن الوصول إليها سوف يعتمد، جزئياً أقلها، على المعركة من أجل استعادة الاراضي في الشرق الأوكراني، حيث تتقدم القوات الروسية حاليا ببطء ولكن بثبات.لاسيما أن أكبر حقل يحوي تلك المعادن، التي أصبحت ضرورية في بعض الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك الدفاع والطاقة المتجددة، يقع في منطقة تمتد على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، وفقا للخرائط التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأوكرانية، وهي الجهة التنظيمية الحكومية للموارد المعدنية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".كما تمتلك أوكرانيا أيضا رواسب كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الليثيوم المستخدم في البطاريات، والكوبالت فضلا عن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة السبائك المستخدمة في الطائرات والسفن البحرية.

وفي السياق، قال وولف كريستيان بايس، وهو زميل بارز في شؤون الصراعات المسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "إن أكبر عيب في هذه الخطة هو أن معظم الاحتياطيات تقع في مناطق في أوكرانيا تخضع للسيطرة الروسية أو قريبة جدا من خطوط المواجهة، مما يعني أنه لن يتمكن أحد من استخراج المواد ومعالجتها".



كما أضاف: "سيكون من الصعب الوصول إلى هذه الأصول بدون سلام دائم في أوكرانيا، فوقف إطلاق النار ليس كافيا".



"استخراج المعادن مكلف للغاية"

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخراج المعادن النادرة مكلف للغاية، كما أن الرواسب المعروفة في أوكرانيا أصغر بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، كما قال جورج إنجفال، محلل الأسعار في شركة Benchmark Minerals Intelligence.



من جانبه أوضح فاديم دينيسينكو، المحلل السياسي وعضو البرلمان الأوكراني السابق، أن الفكرة ستكون فتح الموارد الأوكرانية للحلفاء الغربيين بعد التوصل إلى اتفاق سلام.