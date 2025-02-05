المبعوث الأميركي للشرق الأوسط: ترامب وقع أوامر بإعادة إمداد الإسرائيليين بالذخيرة

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قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع أوامر بإعادة إمداد الإسرائيليين بالذخيرة.وخلال حديثه، لقناة "فوكس نيوز" أشار إلى أن "الإسرائيليين حصلوا بالفعل على قنابل خارقة للتحصينات (Bunker buster bombs)".ثم عاد ليؤكد، أن ترامب، يريد أن ينتهي الإيرانيون من مساعيهم التي تهدد المنطقة.