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عربي-دولي

بعد اقتراحه تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.. مرشحة للكونغرس الأميركي تسخر من زيلينسكي

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:47
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سخرت المرشحة السابقة للكونغرس عن ولاية تكساس الأميركية فالنتينا غوميز من زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي بعد اقتراحه منح أوكرانيا أسلحة نووية.
 
ونشرت غوميز أمس الثلاثاء على حسابها في منصة "إكس"، صورة وهي تحمل سلاحا مع تعليق جاء فيه: "زيلينسكي يريد أسلحة نووية. أريد فقط من إدارة أمن النقل (وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية) إعادة إحدى قاذفات اللهب الخاصة بي. أنا لا أطلب الكثير".
 
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وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات زيلينسكي عن تزويد بلاده بسلاح نووي تظهر الهوس الذي في داخله، والذي يعتبر المحطات النووية أداة للابتزاز.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي أطلق هذه الدعوة أثناء مناقشته مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

حيث قال إنه "إذا لم يتم منح أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي فإنها ستحتاج إلى طريقة أخرى للدفاع عن نفسها ضد روسيا في المستقبل".

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