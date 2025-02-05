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نجل نتنياهو ينشر صورة لوالده مع إيلون ماسك

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:59
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نشر يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، صورة لوالده يقف بجانب الملياردير الأميركي إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتُظهر الصورة، التي نُشرت على إنستغرام، يائير وماسك ونتنياهو وهم يقفون بجانب بعضهم البعض في غرفة.
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وعلق يائير نتنياهو على الصورة بقوله: "أنا ممتن للغاية لقضاء الوقت مع هذين العبقريين".
 
قبل لقاء ترامب.. نجل نتنياهو ينشر صورة لوالده مع إيلون ماسك
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