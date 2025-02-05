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عربي-دولي

زيلينسكي: أميركا تتحمل مسؤولية خسارة أوكرانيا لجزء من أراضيها

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:09
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حمّل زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة المسؤولية عن احتمال خسارة أوكرانيا المزيد من أراضيها، متهماً واشنطن بعدم تقديم الدعم الكافي له.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "بالطبع، بدون دعم الولايات المتحدة أو مع دعم بطيء، قد نفقد أجزاء من أراضينا، لم أكن لأثير هذا الموضوع أبدا، لكنني أردّ بالأرقام على الادعاءات التي تقول إن أوكرانيا تلقت مئات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة، وأن أموالا كثيرة اختفت دون أن يعرف أحد أين ذهبت
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وأضاف متسائلا: "مئات المليارات من الدولارات؟ أوكرانيا لم تتلق هذه المبالغ أبدا"، معرباً عن استيائه من نوعية الأسلحة التي تم توريدها إلى بلاده، مشيرا إلى أنها كانت في الغالب أسلحة قديمة وغير متطورة.

وتابع: "بالمناسبة، عندما تلقينا الأسلحة من مستودعاتكم، لم تكن جميعها جديدة بالكامل، نحن ممتنون لكم عليها، لكن الكثير منها تطلب إصلاحات".

وأردف: "نحن ممتنون لكل شيء، وسنظل ممتنين إلى الأبد، لكن يجب أن تعلموا أن هذه الأسلحة صُنعت في السبعينيات والثمانينيات".

وأشار زيلينسكي إلى أن الشركات العسكرية الأميركية حققت "إيرادات بمليارات الدولارات" بفضل النزاع الأوكراني، الأمر الذي مكّنها من تطوير أسلحة حديثة، مؤكدا أن  النزاع الدائر ساعد الشركات الغربية في زيادة فرص العمل ورفع الضرائب. (روسيا اليوم)
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