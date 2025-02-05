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بعد أسوأ مأساة جوية منذ عام 2001.. العثور على جثث ضحايا طائرة واشنطن

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:15
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عثرت فرق الإنقاذ على جثث جميع ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي وقع الأسبوع الماضي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن، حيث أسفر الحادث عن مقتل 67 شخصًا، وفق ما أفادت السلطات. 

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث في المياه الجليدية لنهر بوتوماك، بهدف انتشال الجثث بعد أسوأ مأساة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001، حيث قتل جميع ركاب الطائرتين في الحادث. 
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وأعلنت الخدمات المعنية في بيان مشترك أنها تمكنت من العثور على جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 67، مع التأكيد على التعرف على هوياتهم باستثناء واحدة منها، فيما تركز الفرق حاليًا على انتشال الحطام المتبقي في نهر بوتوماك.

وفي أعقاب الحادث، وبعد خمسة أيام من الاصطدام، تم انتشال المكونات الأولى للطائرة. ويأمل محققو وكالة سلامة النقل الأميركية المستقلة في إصدار تقرير أولي خلال 30 يومًا، في حين من المتوقع أن يستغرق التحقيق الكامل عامًا. 
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