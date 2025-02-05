اميركا.. مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق للنار في أوهايو

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قتل شخص وأصيب 4 آخرون في إطلاق للنار بمستودع لشركة لتصنيع مستحضرات التجميل في نيو أولباني بولاية أوهايو، حسب قناة NBC4.وأفادت القناة في بيان نقلا عن السلطات المحلية: "قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بعد إطلاق نار في مستودع، حيث وقع إطلاق النار في مبنى KDC/One". كما أشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما لاذ المشتبه به بالفرار.وبحسب الشرطة المحلية، فإن الحادثة تم تصنيفها كهجوم متعمد.وفي تقرير تلفزيوني، قالت القناة إن العاصمة واشنطن شهدت يوما عنيفا الثلاثاء، حيث تحقق الشرطة في أربع حوادث إطلاق نار مميتة في أقل من 24 ساعة.ووقعت آخر حادثة بعد الساعة 7 مساء (بتوقيت واشنطن)، بالقرب من مجمع شقق ميدوبروك ران في جنوب شرق العاصمة واشنطن. ووفقا لشرطة مينيابوليس، عندما وصل رجال الأمن إلى شارع 6th Street Southeast بالقرب من شارع "Mississippi"، وجدوا الضحيتين ملقيتين على الأرض، مما يجعلها رابع حادثة إطلاق نار مميتة في المنطقة يوم الثلاثاء، حيث قتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما وتم نقل آخر يبلغ من العمر 16 عاما إلى المستشفى. (روسيا اليوم)