عراقجي يلاقي دعوة ترامب: يمكن حل مشكلة النووي

بعدما أبدت إيران تجاوباً غير مباشر مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أيضاً استعداد بلاده للحوار.



إذ قال في تصريحات اليوم الأربعاء "إذا كانت العقبة الرئيسية أمام أميركا هي سعي طهران للحصول على أسلحة نووية، فيمكن حل هذه المشكلة".

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كما شدد في الوقت عينه على أن سياسة أقصى الضغوط الأميركية تجربة فاشلة، غذ سبق أن فشلت في الماضي، وفق ما نقلت رويترز.



هذا واعتبر أن مخاوف ترامب بشأن حصول طهران على أسلحة نووية لا أساس لها،مؤكدا ان بلاده ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.