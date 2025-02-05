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عربي-دولي
أول امرأة تنضم لكتائب القسام.. هل يسلمها الأردن لواشنطن؟
Lebanon 24
05-02-2025
|
03:27
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تسبب اسم الأسيرة المحرّرة والمُبعَدة أحلام التميمي في إثارة الجدل في الأردن مؤخرًا، بعد انتشار تقارير حول قرار إبعادها في 2 شباط 2025. حيث أُفيد بأن السلطات الأردنية أبلغت حركة حماس بإبعاد التميمي، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مكان لاستقبالها أو تسليمها للولايات المتحدة. ورغم نفي رئيس مجلس النواب الأردني، لم تصدر الحكومة تعليقًا رسميًا مما فتح المجال لتكهنات حول إمكانية تعليق القرار أو إلغائه، وربطه بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة.
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أحلام التميمي، التي ولدت في الزرقاء عام 1980، انضمت لكتائب عز الدين القسام عام 2000، وشاركت في تنفيذ عملية "سبارو" في القدس عام 2001، مما أدى إلى حكمها بالسجن 16 مؤبدًا. تم الإفراج عنها في 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، لكن في عام 2017 طالبت الولايات المتحدة بتسليمها بسبب مشاركتها في العملية. ورغم التهديدات الأميركية، رفضت المحكمة الأردنية تسليمها، وهي متزوجة من نزار، الذي اعتُقل في 1993، وعاشا قصة زواج عن بُعد طوال سنوات، إلا أن نزار اضطر للعيش في قطر بعد أن طلبت السلطات الأردنية منه مغادرة البلاد. (التلفزيون العربي)
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