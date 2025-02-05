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عربي-دولي
هل زار السيسي معبر رفح؟
Lebanon 24
05-02-2025
|
04:04
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو ادعى ناشروه أنه يوثق "زيارة حديثة" للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معبر رفح، تزامناً مع تظاهرات عند المعبر رفضاً لمقترح نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن. ورافق الفيديو تعليقات تدعي أن الزيارة جاءت في سياق تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إعادة توطين الغزيين في دول أخرى.
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ولكن، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، تبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالأحداث الراهنة. فالفيديو يعود إلى الأول من نيسان 2023، عندما تفقد الرئيس السيسي القوات المسلحة في شرق قناة السويس بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان (حرب تشرين الأول). الفيديو يظهر موكباً من السيارات يرافقه الرئيس وأفراد من الجيش، ولا يرتبط بتوقيت أو أحداث معبر رفح الحالية.
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