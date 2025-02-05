وزير الخارجية التركي: خطة ترامب بشأن غزة "غير مقبولة"

ندّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة واصفا إيّاه بـ"غير المقبول"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال في حديث لوكالة "الأناضول" التركية :"إن تصريحات ترامب بشأن غزة غير مقبولة"، مؤكّدا أن "طرد الفلسطينيين من غزة مسألة غير مقبولة لا من جانبنا ولا من جانب بلدان المنطقة. ولا حاجة حتّى لمناقشتها".

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