هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستئناف حملة "الضغط القصوى" على إيران ، وفق "أسوشيتد برس".

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ويدعو أمر ترامب، الذي وقعه مساء الثلاثاء، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلا أنه أشار أيضا إلى عدم رغبته في فرض تلك العقوبات، وإلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران.



والأربعاء، قال مسؤول إيراني وصفته وكالة رويترز بـ"الكبير"، إن طهران "مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بين البلدين".



وذكر المسؤول أن طهران تعارض "أي تهجير لسكان غزة، لكن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مسألة منفصلة".



وأضاف أن بلاده "تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل، إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق" مع إيران.