في بلجيكا.. الشرطة تبحث عن مشتبه بهم مسلحين في أنفاق مترو بروكسل

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أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأربعاء، أن الشرطة تبحث عن مشتبه بهم مسلحين في أنفاق مترو بروكسل.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية "آر.تي.بي.إف" إن كاميرات المراقبة صوّرت رجلين، يحملان أسلحة نارية داخل محطة في منطقة أندرلخت، بعد وقت قصير من إطلاق النار خارج المحطة.كما أضافت أنه طبقاً للتحقيق الأولي، لم يصب أحد وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن الحادث له صلة بالاتجار في المخدرات.من جهتها نقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" عن المتحدثة باسم الشرطة سارة فريدريك قولها إن "المشتبه بهم فروا نحو محطة المترو وربما لا يزالون في النفق".فيما تسببت عملية البحث في حدوث اضطرابات واسعة بوسائل النقل العام في العاصمة البلجيكية. (العربية)