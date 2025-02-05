ردا على ترامب.. ملك الأردن: نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين

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بعيد استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي زار الأردن لبحث التصريحات النارية التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة، جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأكيد وقوف بلاده الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.وأكد ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.كما شدد العاهل الأردني الذي من المتوقع أن يزور واشنطن في 11 من الشهر الجاري، على ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.إلى ذلك، جدد تأكيد أهمية وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع. (العربية)