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عربي-دولي

إيران تمنح ترامب "فرصة" لحلّ الخلافات

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:40
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كشفت إيران عن استعدادها لمنح فرصة للولايات المتحدة لتسوية الخلافات بينهما، وذلك رغم تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة أقصى ضغوط على إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل الخلافات بين البلدين. (سكاي نيوز)
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