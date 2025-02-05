ملك الأردن يحذر من التهجير: أي حل لن يكون على حساب أمن بلادنا

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حذر عاهل الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، من خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن "أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن والمنطقة".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وفق بيان للديوان الملكي.ويأتي الاتصال بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.وذكر البيان، أن الملك عبد الله أكد على "ضرورة مواصلة التنسيق العربي للتعامل بفاعلية مع قضايا المنطقة، خاصة التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية".وحذر من "خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة"، لافتا إلى أن "أي حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن والمنطقة".وأعاد التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهود العربية لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، واستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية"، وفق ذات المصدر.وتطرق الاتصال إلى "الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".وأكد الزعيمان حرصهما على "مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر، خاصة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة".