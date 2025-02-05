مصنوعة من "الذهب الأبيض" وسعرها 82 ألف دولار.. ساعة الشرع تُشعل مواقع التواصل الإحتماعي (صورة)

السيد/ احمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية



يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي الساعة هي أول إصدار "ورلد تايم بتعقيدتين" وهما الورلد تايم والكرونوغراف وهي من إصدارات عام ٢٠١٦

الحركة : اوتوماتيك

المعدن ذهب أبيض

سعر السوق : 85,000 $US pic.twitter.com/q6k61ezW32 — Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 4, 2025 Advertisement

وزعم مغردون على وسائل التواصل أن الساعة فاخرة وهي من طراز "باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف G-5930"، المصنوعة من الذهب الأبيض.وقال بعضهم إن قيمة الساعة تُقدر بحوالى 82 ألف دولار أميركي، ما أثار جدلا حول ارتدائها في هذا الوقت الذي تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة نتجية سنوات من الحرب.وظهر الشرع بالساعة في اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.وفي انتقاد غير مباشر، كتبت إعلامية مصرية على "إكس"، أن الشرع "يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي الساعة هي أول إصدار "ورلد تايم بتعقيدتين" وهما الورلد تايم والكرونوغراف وهي من إصدارات عام ٢٠١٦".وقالت الإعلامية المصرية هالة سرحان إن قيمة الساعة التي يرتديها الشرع تبلغ 85 ألف دولار أميركي.وقالت سرحان إن منشورها أحدث "تريند" حول ساعة الشرع، وشاهده 6 ملايين شخص.