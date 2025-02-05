مصنوعة من "الذهب الأبيض" وسعرها 82 ألف دولار.. ساعة الشرع تُشعل مواقع التواصل الإحتماعي (صورة)

السيد/ احمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية
يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي الساعة هي أول إصدار "ورلد تايم بتعقيدتين" وهما الورلد تايم والكرونوغراف وهي من إصدارات عام ٢٠١٦
الحركة : اوتوماتيك
المعدن ذهب أبيض
سعر السوق : 85,000 $US pic.twitter.com/q6k61ezW32
— Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 4, 2025
السيد/ احمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية
يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي الساعة هي أول إصدار "ورلد تايم بتعقيدتين" وهما الورلد تايم والكرونوغراف وهي من إصدارات عام ٢٠١٦
الحركة : اوتوماتيك
المعدن ذهب أبيض
سعر السوق : 85,000 $US pic.twitter.com/q6k61ezW32