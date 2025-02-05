Advertisement

عربي-دولي

مصنوعة من "الذهب الأبيض" وسعرها 82 ألف دولار.. ساعة الشرع تُشعل مواقع التواصل الإحتماعي (صورة)

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:59
A-
A+


Doc-P-1316363-638743906945053520.jpeg
Doc-P-1316363-638743906945053520.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شغلت ساعة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مواقع التواصل الاجتماعي ولفتت الانتباه خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض في أول وجهة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وزعم مغردون على وسائل التواصل أن الساعة فاخرة وهي من طراز "باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف G-5930"، المصنوعة من الذهب الأبيض.

وقال بعضهم إن قيمة الساعة تُقدر بحوالى 82 ألف دولار أميركي، ما أثار جدلا حول ارتدائها في هذا الوقت الذي تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة نتجية سنوات من الحرب.

وظهر الشرع بالساعة في اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وفي انتقاد غير مباشر، كتبت إعلامية مصرية على "إكس"، أن الشرع "يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تایم كرونوغراف ٥٩٣٠ - جي الساعة هي أول إصدار "ورلد تايم بتعقيدتين" وهما الورلد تايم والكرونوغراف وهي من إصدارات عام ٢٠١٦".

وقالت الإعلامية المصرية هالة سرحان إن قيمة الساعة التي يرتديها الشرع تبلغ 85 ألف دولار أميركي.

وقالت سرحان إن منشورها أحدث "تريند" حول ساعة الشرع، وشاهده 6 ملايين شخص.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2025-02-05
17:45 | 2025-02-05
16:46 | 2025-02-05
16:45 | 2025-02-05
16:09 | 2025-02-05
16:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24