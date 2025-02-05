مستشار الأمن القومي الأميركي بتصريح لافت.. هذا ما كشفه عن خطة ترامب

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إلا أن والتز قال في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، إن ترامب كان يشير إلى أن الدولة الفلسطينية "ستشمل الضفة الغربية فقط، وليس غزة".وعندما سئل عما إذا كانت خطة ترامب للسيطرة على غزة وتحويلها إلى مركز اقتصادي دولي تعني نهاية الدعم الأميركي لحل الدولتين، أجاب والتز: "بالتأكيد لم أسمع الرئيس يقول إنها نهاية حل الدولتين".وأضاف والتز: "لديك السلطة الفلسطينية، ولديك الضفة الغربية".