Advertisement

عربي-دولي

مستشار الأمن القومي الأميركي بتصريح لافت.. هذا ما كشفه عن خطة ترامب

Lebanon 24
05-02-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1316392-638743966252299841.jpeg
Doc-P-1316392-638743966252299841.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب "لم يستبعد حل الدولتين في المستقبل".

إلا أن والتز قال في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، إن ترامب كان يشير إلى أن الدولة الفلسطينية "ستشمل الضفة الغربية فقط، وليس غزة".
Advertisement

وعندما سئل عما إذا كانت خطة ترامب للسيطرة على غزة وتحويلها إلى مركز اقتصادي دولي تعني نهاية الدعم الأميركي لحل الدولتين، أجاب والتز: "بالتأكيد لم أسمع الرئيس يقول إنها نهاية حل الدولتين".

وأضاف والتز: "لديك السلطة الفلسطينية، ولديك الضفة الغربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2025-02-05
23:25 | 2025-02-05
23:22 | 2025-02-05
23:22 | 2025-02-05
23:19 | 2025-02-05
23:15 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24