في خيام في غوانتانامو... واشنطن تخطط لإيواء المهاجرين

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أفادت شبكة NBC News، نقلا عن مصادر لها، بأن الإدارة الأمريكية تخطط لإرسال المزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى سجن قاعدة غوانتانامو البحرية في كوبا.وأشارت هذه المصادر إلى أنه سيتم خلال ذلك إنشاء معسكر خيام محاط بسياج إضافي لإيواء هؤلاء المهاجرين.وذكرت القناة أن "الخطة تقضي بتوسيع السجن، بحيث يمكن احتجاز المهاجرين ليس فقط داخل مبنى السجن بل وفي معسكرات خيام محاطة بسياج لم يتم بناؤه بالكامل بعد".ولا تزال مجهولة حتى الآن، المدة التي تنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب احتجاز المهاجرين فيها في غوانتانامو، وكذلك لم يتم بعد تقديم أي أساس قانوني لإرسال المهاجرين من الولايات المتحدة إلى هناك.ووفقا للقناة، "لا يزال خبراء الشؤون القانونية في إدارة ترامب، يقيمون المشاكل القانونية المحتملة لإرسال المهاجرين إلى غوانتانامو".وقالت عدة مصادر للقناة، إن مركز الاعتقال الحالي في غوانتانامو، لا يتسع إلا لـ200 شخص، رغم أن ترامب أعلن في وقت سابق نيته إرسال 30 ألف شخص إلى هناك.وبحسب بعض المصادر، تنوي السلطات الأمريكية استخدام غوانتانامو كمركز مؤقت لإيواء المهاجرين، ليتم لاحقا ترحيلهم إلى وطنهم أو إلى دولة ثالثة توافق على قبولهم.وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون عن وصول أول مجموعة من 10 مهاجرين غير شرعيين خطيرين بشكل خاص إلى غوانتانامو.وكان ترامب قد وقع قبل ذلك على أمر تنفيذي، يوجه بموجبه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بتحضير مركز هجرة بسعة 30 ألف شخص في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز أخطر المجرمين غير الشرعيين. (سكاي نيوز)