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عربي-دولي

ترامب: المسابقات النسائية ستكون للنساء فقط

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:15
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أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، الأربعاء، يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، في أحدث قراراته التي تستهدف مجتمع العابرين جنسيا منذ عودته إلى السلطة.

وقال ترامب قبل توقيعه على القرار في البيت الأبيض، وقد تحلقت حوله عشرات الفتيات الصغيرات "من الآن فصاعدا ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"، مضيفا "بهذا الأمر التنفيذي تنتهي الحرب على الرياضات النسائية".
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وحضر التوقيع أيضا مسؤولون جمهوريون كبار، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوة الكونغرس مارجوري تايلر غرين.

وتعهد ترامب وسط تصفيق الحضور بالدفاع عن الرياضيات، قائلا "لن نسمح للرجال بضرب وإيذاء وخداع نسائنا وفتياتنا".

ويمنح أمر ترامب الهيئات الحكومية سلطة رفض تقديم أي أموال فيدرالية للمدارس والجامعات التي تسمح للمتحولات بالتنافس ضمن فرق السيدات.

وقال ترامب متوجها إلى هذه الهيئات "إذا سمحتم للرجال بالسيطرة على الفرق الرياضية النسائية أو غزو غرف تبديل الملابس الخاصة بهن، فسوف يتم التحقيق معكم (...) وستخاطرون بتمويلكم الفيدرالي".

وأضاف ترامب أيضا أنه سيضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتغيير قواعدها بشأن الرياضيين والرياضيات المتحولين قبل استضافة لوس أنجلوس للألعاب عام 2028.

ولفت إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التوضيح" للجنة الأولمبية الدولية بضرورة تغيير كل ما يتعلق "بهذا الموضوع السخيف تماما".

كما طلب من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم رفض طلبات التأشيرات التي يتقدم بها رجال يعتزمون الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة احتيالية للمشاركة في الألعاب كنساء.

وسبق أن وقّع ترامب أوامر أخرى مشابهة، أحدها استهدف القضاء على "عقيدة التحول الجنسي" في الجيش وحظر انتساب المتحولين والمتحولات للقوات المسلحة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على إجراءات التحول للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما.

ويأتي أمر ترامب الجديد بعد أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يناير، مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على مشاركة الرياضيين المتحولين في المسابقات الرياضية النسائية والرجالية. (العربية)
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