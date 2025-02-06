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عربي-دولي

خارجية فلسطين تحذر من إقدام إسرائيل على تهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:06
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني وضم أرضيه، خاصة بعد أن أصدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي تعليمات لجيشه "لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير".
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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الخميس، أن إجراءات إسرائيل تشكل امتدادا "لحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد شعبنا، بما يعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي، والإمعان في إطالة أمد الاحتلال والصراع، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".


ورأت الوزارة، بحسب البيان، أن الردود الدولية على خطة ترامب تعبر عن العزلة الدولية لإسرائيل أمام الإجماع الدولي، الذي يؤكد يوماً بعد يوم على رفض جرائم التهجير والضم.

ورحبت الوزارة بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.


 وأوضحت أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق الإجماع الدولي على رفض مخططات التهجير والضم، وحث الدول كافة على سرعة التحرك لتمكين دولة فلسطين وحكومتها من ممارسة مهامها في إغاثة الشعب الفلسطيني و"توفير مقومات صموده في أرض وطنه، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر الجيش بإعداد خطة تسمح بالهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

وقال كاتس "أوعزت للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة ويرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب باستقبالهم".

وأضاف "ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو". (سكاي نيوز)
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