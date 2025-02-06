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عربي-دولي
بخصوص استقبال فلسطينيي غزة.. اسبانيا ترفض اقتراح كاتس
Lebanon 24
06-02-2025
|
04:34
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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس رفضه اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة.
وقال ألباريس في مقابلة مع محطة آر.إن.إي الإذاعية الإسبانية "أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل".
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يأتي هذا بعد يوم على رفض وزير الخارجية الإسباني اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى والسيطرة على القطاع لإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط".
وقال خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين، الأربعاء "أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها".
وأضاف "غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها".
وقال كاتس إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، "ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها".(سكاي نيوز)
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