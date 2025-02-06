خطوة غير مسبوقة.. "كنّة" الرئيس ترامب ستقدم برنامجاً على هذه القناة

أعلنت قناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء عن تعاقدها مع لارا ترامب، زوجة إريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتقديم برنامج جديد على شاشتها، في خطوة غير مسبوقة لعضو من عائلة رئيس أميركي في ولايته، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ستقدم لارا ترامب، التي كانت الرئيسة المشاركة السابقة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري وتبلغ من العمر 42 عامًا، برنامجًا في ساعة الذروة بعنوان "رأيي مع لارا ترامب" (My View with Lara Trump)، والذي سيُعرض ليالي السبت على قناة "فوكس نيوز".

وفي تصريح لها، قالت لارا ترامب: "أنا سعيدة بالعودة إلى فوكس نيوز والتحدث مباشرة مع الشعب الأميركي وتسليط الضوء على ما يجعل هذا البلد عظيمًا جدًا".

وكانت لارا قد استضافت سلسلة من البرامج الخاصة بها على الإنترنت منذ عام 2020، وعملت كمساهمة في "فوكس نيوز" بين عامي 2021 و2022. ويُعد انضمامها إلى القناة تجسيدًا للعلاقة الوثيقة بين دونالد ترامب وشبكته الإعلامية المفضلة. (ارم نيوز)