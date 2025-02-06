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عربي-دولي

من واشنطن.. نتنياهو يكشف عن خطة لإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح كبار الأسرى!

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:01
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كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اليوم الخميس، أن "نتنياهو عرض على الإدارة الأميركية خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح كبار الأسرى، مقابل نفي كبار مسؤولي حماس من غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين إن "نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لإطلاق سراح عدد قليل من الرهائن".
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وفي المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يطالب حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة، ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، مقابل إنهاء إسرائيل للحرب، وإطلاق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وفق "أكسيوس".

ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة.

ولا يزال وقف إطلاق النار في قطاع غزة صامداً، ومن المتوقع بدء مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الاتفاق هذا الأسبوع. (سكاي نيوز) 
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