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أهالي أسرى إسرائيل بغزة: قلقون من احتمال عدم إعادة ذوينا

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:20
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أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، الخميس، عن قلقهم إزاء احتمال عدم إعادة جميع ذويهم من القطاع "بسبب مرور وقت طويل" حتى إتمام كافة مراحل الاتفاق مع حركة حماس.

جاء ذلك في مؤتمر مشترك لذوي الأسرى الإسرائيليين بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن ابنة أحد قتلى أحداث 7 تشرين الأول 2023، قولها: "نحن قلقون على أسرانا الأحياء في قطاع غزة، وعلى إمكانية استرداد جثث القتلى أيضًا، بسبب مرور وقت طويل حتى إتمام كافة مراحل الاتفاق".
(الاناضول)
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