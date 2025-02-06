10
o
بيروت
12
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قرقاش: خطر التهجير يبرز النظام العربي المعتدل حاميا للسيادة
Lebanon 24
06-02-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إن خطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين يبرز النظام العربي المعتدل كضامن لحماية الشعوب.
وأوضح قرقاش عبر حسابه على موقع إكس أنه: "في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها".
Advertisement
في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها.
ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.
وتابع قرقاش: "ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
14:20 | 2025-02-06
06/02/2025 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
02:08 | 2025-02-06
06/02/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
03:54 | 2025-02-06
06/02/2025 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
03:57 | 2025-02-06
06/02/2025 03:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:02 | 2025-02-06
ترامب وقّع مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على الجنائية الدولية
16:48 | 2025-02-06
تفاصيل خطيرة يرويها عن السجون والمعتقلين.. منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم "الأسد" يكشف هويته
16:02 | 2025-02-06
وزير الخارجية الأميركي: غزة لم تعد صالحة للسكن
16:00 | 2025-02-06
صحيفة معاريف: "عملية تياسير" تطرح أسئلة مفتوحة في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"
15:59 | 2025-02-06
سموتريتش: خطة تهجير غزة جاهزة من شهور وبايدن لم يكن مستعدا
15:43 | 2025-02-06
إسرائيل تعلن نجاح إطلاق صاروخ "جبرائيل 5"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
07/02/2025 01:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
07/02/2025 01:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
07/02/2025 01:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24