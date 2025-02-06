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عربي-دولي

قرقاش: خطر التهجير يبرز النظام العربي المعتدل حاميا للسيادة

Lebanon 24
06-02-2025 | 16:30
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قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، إن خطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين يبرز النظام العربي المعتدل كضامن لحماية الشعوب.

وأوضح قرقاش عبر حسابه على موقع إكس أنه: "في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها".
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في ظل تداعيات الحروب وخطر التهجير الذي يواجه الفلسطينيين والمنطقة، يبرز النظام العربي المعتدل بخبرته وحكمته الضمانة الأساسية لحماية سيادة الدول وشعوبها.

ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

وتابع قرقاش: "ومع سقوط عصر الميليشيات وهزيمتها، بات التعاون والتنسيق بين الدول العربية أكثر أهمية للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها". (سكاي نيوز)
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