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ترامب وقّع مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

Lebanon 24
06-02-2025 | 18:02
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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
تستهدف التدابير أموالاً شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً مذكّرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.
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وقد جاء في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".

وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهوداً يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
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