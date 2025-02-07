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عربي-دولي
لأول مرة منذ عشر سنوات.. روسيا تصدر مروحيات إلى كوريا الجنوبية
Lebanon 24
07-02-2025
|
00:55
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كشفت بيانات مصلحة الإحصاء الكورية الجنوبية عن استيراد البلاد مروحيات من روسيا في عام 2024، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات.
بالمقابل أظهرت البيانات انخفاضا حادا في واردات قطع غيار المروحيات الروسية بنسبة وصلت إلى الثلثين مقارنة بعام 2023.
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وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة واردات كوريا الجنوبية من مكونات وقطع غيار المروحيات الروسية في عام 2024 حوالي 5.2 مليون دولار، بما يعادل 34.5 طن، مسجلة انخفاضًا بنسبة 69.2% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022.
وشملت الواردات الكورية قطع غيار للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار بقيمة 2.9 مليون دولار، بالإضافة إلى مراوح بقيمة 2.04 مليون دولار، في حين تم استيراد معدات هبوط الطائرات وأجزائها بقيمة 261 ألف دولار.
ومن اللافت أن كوريا الجنوبية استوردت مروحيات من روسيا لأول مرة منذ عام 2014، بقيمة بلغت 4.1 مليون دولار، وهي مروحيات يزيد وزنها الذاتي عن طنين. وبهذا، وصل إجمالي واردات كوريا الجنوبية من المركبات الجوية وقطع غيارها من روسيا إلى 9.3 مليون دولار، بما يعادل 39.8 طن.
وعلى الرغم من هذه الصفقات، جاءت روسيا في المركز التاسع ضمن قائمة الموردين الرئيسيين للمركبات الجوية وقطع غيارها لكوريا الجنوبية، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة بحجم صادرات بلغ 2.4 مليار دولار، تليها فرنسا (1.1 مليار).
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