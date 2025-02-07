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عربي-دولي

قادرة على تدمير المخابئ العميقة.. ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

Lebanon 24
07-02-2025 | 01:30
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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن نية الولايات المتحدة تسليم إسرائيل واحدة من أقوى أنظمة الأسلحة غير النووية، والمعروفة باسم "أم القنابل".

وأوضح ويتكوف، وفقًا للصحيفة، أن البنتاغون يعتزم إرسال قنابل GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) إلى إسرائيل. هذه القنابل الضخمة، التي تزن حوالي 11 طناً، قادرة على تدمير المخابئ العميقة تحت الأرض.
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ويُنظر إلى هذه الشحنة المرتقبة كإشارة إلى الاتجاه المستقبلي لإسرائيل في مواجهة تهديدات طهران. كانت إسرائيل قد أدرجت هذه القنابل على قائمة طلباتها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن جميع الرؤساء الأميركيين منذ جورج دبليو بوش وحتى جو بايدن رفضوا تصديرها، بما في ذلك الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى.

وتُعرف هذه القنابل الجوية التقليدية ذات القوة التفجيرية الهائلة باسم "الانفجار الجوي الضخم المنظم" (MOAB) وتلقب بـ"أم القنابل". (روسيا اليوم)
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