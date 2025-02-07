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عربي-دولي

مبعوث أميركي: لا نهاية للصراع الأوكراني دون مفاوضات

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:27
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بدون إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف، وتقديم تنازلات من الطرفين.

وقال كيلوغ في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "بصراحة، يجب على الجانبين تقديم تنازلات في أي مفاوضات، هذه هي الطريقة التي تتم بها المفاوضات"، مشيراً إلى أن الاتفاق ربما لن يكون مقبولاً ومرضياً للجميع، ولكن من الضروري "محاولة إيجاد توازن".
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وأكد المبعوث الخاص للرئيس ترامب أن إدارة الرئيس الأميركي منخرطة بأكملها في إيجاد حلول لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال كيلوغ في المقابلة: "وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو في الواقع جهد مشترك للإدارة وللحكومة بأكملها، حيث يناقش فريق الأمن القومي بأكمله هذه المسألة: الرئيس ونائب الرئيس ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ووزير الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الجميع يعملون معاً".

وأضاف كيلوغ أن الرئيس الأميركي التقى مع فريقه للأمن القومي، الأسبوع الماضي، لمناقشة استخدام "جميع مؤسسات الحكومة" لتسوية الصراع. (العربية)
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