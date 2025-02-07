Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: قدمنا تنازلات وأميركا مزقت الاتفاق

Lebanon 24
07-02-2025 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1316995-638745192524375061.jpg
Doc-P-1316995-638745192524375061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن إيران قدمت تنازلات في الماضي خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة "مزقت الاتفاق". وأضاف خامنئي أن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس "ذكيًا أو حكيمًا أو مشرفًا". 
Advertisement

في وقت لاحق، شدد خامنئي على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حل المشاكل التي تواجهها إيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ مسارات بديلة لتحقيق الاستقرار والتقدم. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-02-07
06:54 | 2025-02-07
06:50 | 2025-02-07
06:44 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24