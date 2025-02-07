خامنئي: قدمنا تنازلات وأميركا مزقت الاتفاق

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صرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن إيران قدمت تنازلات في الماضي خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة "مزقت الاتفاق". وأضاف خامنئي أن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس "ذكيًا أو حكيمًا أو مشرفًا".في وقت لاحق، شدد خامنئي على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حل المشاكل التي تواجهها إيران، مؤكدًا ضرورة اتخاذ مسارات بديلة لتحقيق الاستقرار والتقدم.