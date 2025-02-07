Advertisement

عربي-دولي

ضبط شركات سياحية وهمية للنصب على الحجاج!

Lebanon 24
07-02-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1317005-638745202382257945.jpg
Doc-P-1317005-638745202382257945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة قوية لشركات السياحة الوهمية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج لبرامج حج وعمرة ورحلات دينية تحت ادعاء أنها تحمل التراخيص اللازمة، رغم أنها تعمل دون مستندات رسمية. الحملة التي نفذتها قوات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أسفرت عن ضبط 4 شركات سياحية ومكتب سياحي آخر يعمل جميعهم دون تراخيص، وينفذون عمليات نصب على المواطنين من خلال تحصيل أموالهم بزعم تنظيم رحلات بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة في السوق.
Advertisement

وأكد مصدر في شرطة السياحة والآثار لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الحملة جاءت بعد توجيه الرقابة المكثفة لهذه الشركات المزعومة، والتي كانت تدعي الحصول على تراخيص رسمية وتحقق أرباحًا ضخمة من خلال الترويج لبرامج وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. وتم العثور على مستندات مزورة بحوزة المتهمين تشمل أختام بأسماء الشركات وأرقام سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة، بالإضافة إلى تأشيرات وبرامج حج وعمرة وجوازات سفر.

وأكد المصدر الأمني أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من تصاريح السفر الخاصة بعدد من المواطنين، وجاري التحقق من صحتها، بالإضافة إلى مجموعة من الكروت الدعائية وإيصالات استلام نقدية تدل على تحصيل أموال من الضحايا.

من جانبه، أشار الخبير السياحي وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عصام علي الدين، إلى أن الحملة الأمنية تعد خطوة هامة لصالح قطاع السياحة، حيث إن العديد من الشركات غير المرخصة كانت تعمل بطرق غير قانونية وتضر المواطنين وتؤثر سلبًا على سمعة القطاع. وأضاف أن هذه الشركات، التي غالبًا ما تتعاقد مع شركات مرخصة، تقدم خدمات منخفضة الجودة للحجاج والمعتمرين، مما يعرضهم لمشاكل بعد وصولهم إلى وجهاتهم.

وأكد أن قانون المنشآت السياحية والفندقية ينص على معاقبة من يدير منشأة سياحية بدون ترخيص بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام في حال تكرار المخالفة. وأوضح أن العقوبة قد تشمل أيضًا غرامة تصل إلى مليون جنيه وإغلاق المنشأة على نفقة المخالف.

وفي ختام التصريحات، أكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لمكافحة الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار جهود الدولة لضمان تنظيم قطاع السياحة وحماية حقوق المعتمرين والحجاج من عمليات النصب والاحتيال.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-02-07
06:54 | 2025-02-07
06:50 | 2025-02-07
06:44 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24