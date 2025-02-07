ما مقاتلات "ميراج" الفرنسية التي تسلمتها أوكرانيا؟

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أعلنت فرنسا يوم الخميس عن تسليم أولى طائراتها المقاتلة من طراز "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا، وذلك في إطار دعمها لجهود كييف في الدفاع عن مجالها الجوي ضد الهجمات الروسية.ووفقًا لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، فإن أوكرانيا تسلمت أولى هذه الطائرات، مما يعزز قدراتها الجوية الدفاعية بجانب مقاتلات "إف-16" التي أرسلها الحلفاء الغربيون في وقت سابق. في منشور على حسابه في إكس، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم فرنسا المستمر لأوكرانيا، معتبرًا أن هذه المساعدات خطوة هامة لتعزيز أمن البلاد.ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على إجمالي 6 طائرات من أصل 26 طائرة "ميراج 2000-5" من سلاح الجو الفرنسي، وفقًا لتقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية، رغم عدم تأكيد وزارة الجيوش الفرنسية للعدد.تتمتع طائرات "ميراج 2000-5" بقدرات متقدمة، حيث تم تحديث الطائرات المخصصة لأوكرانيا لتكون مجهزة بمعدات جديدة تمكنها من القتال جو-أرض. وتعتبر هذه الطائرة من الطائرات ذات التفوق الجوي، وهي مزودة بصواريخ "ميكا" جو-جو وصواريخ "كروز سكالب" وقنابل موجهة، بالإضافة إلى مدفعين عيار 30 ملم.طائرة "ميراج 2000-5" التي دخلت الخدمة في القوات الفرنسية عام 1984، قد أُنتجت نحو 600 طائرة منها، وتم تصدير ما يقرب من نصفها إلى 8 دول، بينها البرازيل والإمارات العربية المتحدة واليونان وتايوان. تتميز الطائرة بوزن قتالي يبلغ 9.5 طنًا وأقصى وزن للإقلاع يصل إلى 17.5 طنًا، مع سرعة قصوى تفوق 2.2 ماخ. كما يمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة ساعتين و40 دقيقة على مسافة 150 ميلا بحريا من قاعدة انطلاقها.تخطط فرنسا لاستبدال أسطول "ميراج" تدريجيًا بطائرات "رافال"، ومن المتوقع إخراج طائرات "ميراج 2000-5" من الخدمة بحلول عام 2029، في حين سيتم إخراج طائرات "ميراج 2000 دي" بحلول عام 2035.فيما يتعلق بتكاليف التشغيل، تشير التقارير إلى أن تكلفة تشغيل طائرة "ميراج 2000-5" تبلغ حوالي 17 ألف يورو لكل ساعة طيران، بينما تبلغ تكلفة تشغيل طائرة "إف-16" حوالي 26 ألفًا و927 دولارًا لكل ساعة طيران، وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي لعام 2022. (الجزيرة)