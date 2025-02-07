Advertisement

عربي-دولي

غوغل تضيف علامات مائية خفية إلى الصور المُعدّلة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1317034-638745232925556078.jpg
Doc-P-1317034-638745232925556078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت غوغل بدء وضع علامات مائية رقمية على الصور المُعدّلة بأداتها Magic Editor المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا للشركة، ستُطرح هذه الميزة خلال أيامٍ بهدف مساعدة المستخدمين في تعّرف الصور المُعدّلة بسهولة.
Advertisement

وتعتمد غوغل على SynthID، وهو نظام ترميز رقمي طوّره فريق DeepMind التابع لها، إذ يدمج بيانات تعريف رقمية في الصور لتحديد إذا كانت قد أُنشِئت أو عُدّلت بأدوات الذكاء الاصطناعي. ويُستخدم هذا النظام بالفعل مع الصور المُنشأة بالكامل عبر نموذج غوغل لتوليد الصور المعروف باسم Imagen.

وتوجد أنظمة مشابهة طوّرتها شركات أخرى، مثل نظام Content Credentials الذي توظفه أدوبي في الأعمال المُنشأة أو المُعدّلة ببرامج Creative Cloud التابعة لها.

وأظهرت تقارير سابقة كيف يمكن بسهولة تعديل الصور باستخدام ميزة “إعادة التخيل Reimagine” في هواتف بكسل 9، إذ يكفي للمستخدم وصف التعديلات المطلوبة لتنفذها أداة Magic Editor تلقائيًا.

ومن الجدير بالذكر أن غوغل بدأت بوضع إشعارات في وصف الملفات في خدمة الصور الخاصة بها Google Photos منذ تشرين الاول الماضي لتوضيح إذا كانت الصور قد خضعت لتعديلات بالذكاء الاصطناعي.

وتساعد هذه العلامات المائية في تتبع التعديلات، لكنها تواجه بعض التحديات، ومنها عدم ظهور العلامة المائية بشكل مرئي، إذ تُضمّن في البيانات الوصفية للصورة، ويمكن التحقق منها فقط عبر أداة “حول هذه الصورة” التي توفرها غوغل بالإضافة إلى عدم قدرة نظام SynthID على اكتشاف التعديلات الصغيرة، إذ أوضحت غوغل أن بعض التعديلات التي تُجرى عبر Magic Editor قد تكون دقيقة جدًا، ولا يمكن تمييزها.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-02-07
06:54 | 2025-02-07
06:50 | 2025-02-07
06:44 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
06:31 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24