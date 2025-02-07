تحذير لوسائل الإعلام في سوريا: هؤلاء ممنوع إستقبالهم

حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام في البلاد من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام بشار الأسد.





ودعت وزارة الإعلام عبر قناتها على "تلغرام" كافة وسائل الإعلام في سوريا إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق".

Advertisement

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي التزاما بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف.

وأشارت إلى أن أي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية. كما أشادت بالتزام وسائل الإعلام بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته".