8
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يؤكد أن ماسك سيواصل "نبش" الوكالات الحكومية بعد "USAID"
Lebanon 24
07-02-2025
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الملياردير الأمريكي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك، سيواصل التحقق من وجود الفساد في وكالات حكومية أخرى بعد USAID.
وقال ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، إن ماسك يقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أنه يعثر على بؤر "إهدار واحتيال وفساد مروع"، كما أضاف أن ذلك سيتكرر مع الوكالات الحكومية الأخرى وأجزاء أخرى من الحكومة، حسب تعبيره.
Advertisement
وأضاف ترامب بأن ماسك لديه "فريق عمل رائع"، مؤكدا أنه (ماسك) لطالما أراد أن يكون قادرا على القيام بذلك منذ فترة طويلة.
يذكر أن ماسك وصف في مطلع شهر فبراير الجاري الوكالة الأميركية للتنمية بأنها "منظمة إجرامية" و"قد حان وقت موتها"، حيث كشف البيت الأبيض لاحقا عن مشاريع مولتها وتمولها الوكالة، لا تصب في مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن إهدار كبير لموارد الدولة الأمريكية المحصلة من أموال دافعي الضرائب وغيرها. كما أكد ماسك على أن ترامب موافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي وقت سابق، تقدمت نقابات الموظفين الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين إلى المحكمة بطلب إلغاء قرارات ترامب بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد عارض الديمقراطيون الذين احتشدوا في واشنطن خلال الأسبوع الماضي مشاركة ماسك في الحكومة.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عينه ترامب رئيسًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالوكالة، إن الإدارة الجديدة ستقوم بمراجعة حسابات الوكالة ”من الأعلى إلى الأسفل“ لتحديد مدى ملاءمة تمويل برامج السياسة الدولية لأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت تنفق الأموال ”على حساب“ الولايات المتحدة.
ويشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن جميع موظفيها العاملين بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم، مع استثناءات قليلة، سيتم وضعهم في إجازة إدارية. وذكرت وسائل الإعلام أن جميع مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج قد صدرت أوامر بإغلاقها وسيتم استدعاء جميع الموظفين. ويزعم أن هذا التقليص سيؤثر على 97% من الموظفين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة (صورة)
06:16 | 2025-02-07
07/02/2025 06:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
بعد ظهر الأحد... منخفض جوّي جديد ويستمر حتى هذا الموعد
03:14 | 2025-02-07
07/02/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"ليش هيك لابسة ما حلو".. إطلالة دانييلا رحمة الأخيرة تُثير الجدل شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
02:29 | 2025-02-07
07/02/2025 02:29:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:54 | 2025-02-07
ترامب كلّف ماسك بمراجعة ميزانية "البنتاغون"
16:52 | 2025-02-07
عن الـ"FBI".. ماذا أعلن ترامب؟
16:50 | 2025-02-07
"بشكل عاجل".. هذا ما أكده ماكرون لأردوغان بشأن سوريا!
16:24 | 2025-02-07
صفقة ضخمة.. البنتاغون يوافق على مبيعات ذخائر وصواريخ لإسرائيل وهذه قيمتها!
16:05 | 2025-02-07
بجواره مواد مخدرة.. طبيب جثة هامدة داخل حمام المستشفى
16:00 | 2025-02-07
"تحسن ملحوظ".. ما هو واقع الليرة السورية حالياً؟
فيديو
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
08/02/2025 02:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24