ترامب يؤكد أن ماسك سيواصل "نبش" الوكالات الحكومية بعد "USAID"





وقال ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، إن ماسك يقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أنه يعثر على بؤر "إهدار واحتيال وفساد مروع"، كما أضاف أن ذلك سيتكرر مع الوكالات الحكومية الأخرى وأجزاء أخرى من الحكومة، حسب تعبيره.

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وأضاف ترامب بأن ماسك لديه "فريق عمل رائع"، مؤكدا أنه (ماسك) لطالما أراد أن يكون قادرا على القيام بذلك منذ فترة طويلة.



يذكر أن ماسك وصف في مطلع شهر فبراير الجاري الوكالة الأميركية للتنمية بأنها "منظمة إجرامية" و"قد حان وقت موتها"، حيث كشف البيت الأبيض لاحقا عن مشاريع مولتها وتمولها الوكالة، لا تصب في مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن إهدار كبير لموارد الدولة الأمريكية المحصلة من أموال دافعي الضرائب وغيرها. كما أكد ماسك على أن ترامب موافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وفي وقت سابق، تقدمت نقابات الموظفين الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين إلى المحكمة بطلب إلغاء قرارات ترامب بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد عارض الديمقراطيون الذين احتشدوا في واشنطن خلال الأسبوع الماضي مشاركة ماسك في الحكومة. أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الملياردير الأمريكي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك، سيواصل التحقق من وجود الفساد في وكالات حكومية أخرى بعد USAID.وقال ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، إن ماسك يقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أنه يعثر على بؤر "إهدار واحتيال وفساد مروع"، كما أضاف أن ذلك سيتكرر مع الوكالات الحكومية الأخرى وأجزاء أخرى من الحكومة، حسب تعبيره.وأضاف ترامب بأن ماسك لديه "فريق عمل رائع"، مؤكدا أنه (ماسك) لطالما أراد أن يكون قادرا على القيام بذلك منذ فترة طويلة.يذكر أن ماسك وصف في مطلع شهر فبراير الجاري الوكالة الأميركية للتنمية بأنها "منظمة إجرامية" و"قد حان وقت موتها"، حيث كشف البيت الأبيض لاحقا عن مشاريع مولتها وتمولها الوكالة، لا تصب في مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن إهدار كبير لموارد الدولة الأمريكية المحصلة من أموال دافعي الضرائب وغيرها. كما أكد ماسك على أن ترامب موافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وفي وقت سابق، تقدمت نقابات الموظفين الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين إلى المحكمة بطلب إلغاء قرارات ترامب بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد عارض الديمقراطيون الذين احتشدوا في واشنطن خلال الأسبوع الماضي مشاركة ماسك في الحكومة.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عينه ترامب رئيسًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالوكالة، إن الإدارة الجديدة ستقوم بمراجعة حسابات الوكالة ”من الأعلى إلى الأسفل“ لتحديد مدى ملاءمة تمويل برامج السياسة الدولية لأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت تنفق الأموال ”على حساب“ الولايات المتحدة.



ويشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن جميع موظفيها العاملين بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم، مع استثناءات قليلة، سيتم وضعهم في إجازة إدارية. وذكرت وسائل الإعلام أن جميع مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج قد صدرت أوامر بإغلاقها وسيتم استدعاء جميع الموظفين. ويزعم أن هذا التقليص سيؤثر على 97% من الموظفين. (روسيا اليوم)