ترامب كلّف ماسك بمراجعة ميزانية "البنتاغون"

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أعطيته توجيهات بتفقّد التعليم والبنتاغون، أي الجيش". وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورا بغاية السوء".وقال ترامب عن ماسك إن "لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جداً الذين يعرفون ما يفعلون".ورداً على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.