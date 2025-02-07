بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي يبدأ ارتداء سوار مراقبة إلكتروني ويقضي عقوبة بالسجن لمدة عام





وقال مكتب الادّعاء العام في باريس، الجمعة، إنه ستتم متابعة تحركات السياسي المحافظ؛ حيث لن يُسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام إلا بين الساعتين الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) والثامنة مساء.

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لكن سيُسمح له في أيام الاثنين والأربعاء والخميس بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيُحاكم في هذه الأيام في قضية أخرى، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.وقال مكتب الادّعاء العام في باريس، الجمعة، إنه ستتم متابعة تحركات السياسي المحافظ؛ حيث لن يُسمح له بمغادرة مقر إقامته في معظم الأيام إلا بين الساعتين الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) والثامنة مساء.لكن سيُسمح له في أيام الاثنين والأربعاء والخميس بالبقاء خارج منزله حتى الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث إن ساركوزي سيُحاكم في هذه الأيام في قضية أخرى، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة التمييز، إنها تتفق مع محكمة أدنى درجة، وجدته مذنباً بمحاولة رشوة قاضٍ واستخدام نفوذه للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل في أموال حملته الانتخابية عام 2007.



وتتعلق القضية -بشكل محدد- بمحاولة ساركوزي، عن طريق محاميه تياري هرتسوغ، الحصول على معلومات من القاضي جيلبرت أزيبرت. وفي مقابل ذلك، عرض ساركوزي على أزيبرت دعم طلبه للحصول على وظيفة في موناكو.



ودفع الادعاء بأن هذا السلوك يُمثل إهانة لاستقلال القضاء. وتمت إدانة هرتسوغ وأزيبرت.



ويُحاكم ساركوزي في باريس بتهم تتعلق بـ«تمويل ليبيا لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007». وتم اتهام ساركوزي بقبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية بملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إلا أنه نفى هذه المزاعم.